Identificaron al obrero que cayó por el hueco de un ascensor y murió

El rápido avance de la Justicia permitió identificar al hombre de 37 años que este martes por la tarde murió después de sufrir una caída de altura por el hueco de un ascensor en un edificio en construcción en la zona de Chauvín.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue identificada como Leandro Ezequiel Vega, un operario que realizaba tareas al momento en el que se cayó al vacío desde lo alto del cuarto piso del edificio en construcción de Hipólito Yrigoyen al 4400.

Para rescatar el cuerpo fue necesaria la intervención de una dotación del cuartel central de Bomberos y personal de la Dirección de Riesgos Especiales ya que Vega había quedado a una altura de medio metro en el pozo del ascensor, por lo que se empleó una camilla rígida.

El edificio donde ocurrió la tragedia.

Tal como se informó, en el lugar también trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), Policía Científica y de la Secretaría de Obras Privadas del Municipio.

El caso generó conmoción en el mundo de la construcción y volvió a encender las alarmas en el rubro por la falta de medidas de seguridad y las condiciones en las que trabajan en algunas obras.

La autopsia que se le practicará este miércoles al cadáver será clave para intentar esclarecer en qué circunstancias ocurrió el trágico desenlace y si existió alguna falla de seguridad por parte de la empresa constructora.

El fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, dispuso notificar a los dos arquitectos a cargo, de 33 y 35 años, en el marco de una causa por el delito de homicidio culposo.