Un banco cerró su puerta con llave y no permite ingresar a cajeros: podría deberse al ingreso de personas en situación de calle

Desde el último viernes, usuarios reclaman que la sucursal del Banco Credicoop ubicado en Luro al 6500, permanece cerrada con llave, incluso en el sector de cajeros automáticos, lo que impide realizar extracciones o cualquier otra operación.

Aunque el viernes fue feriado, los vecinos advirtieron que el ingreso continuó bloqueado también durante la jornada del sábado. “Fui cuatro veces, y las cuatro veces la puerta estaba cerrada. Volví a ir hoy y seguía en las mismas condiciones. A esto hay que sumarle que es fecha de cobro de jubilación”, relató Miriam, una de los usuarias que se acercó al lugar.

La situación generó malestar entre quienes necesitaban retirar dinero durante el fin de semana largo y no pudieron hacerlo. Según señalaron algunos vecinos, el cierre podría responder a una decisión del banco vinculada a la presencia frecuente de personas en situación de calle que duermen en el interior del espacio donde están los cajeros.

De acuerdo con lo que contaron, el objetivo sería evitar que permanezcan allí durante la noche o que ensucien el lugar. “En varias ocasiones ocurrió que orinaban o defecaban en la zona de cajeros”, mencionó una persona que vive en las inmediaciones.

Hasta el momento, no se sabe si se va a reestablecer el funcionamiento habitual durante las próximas horas.