Doble alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado en Mar del Plata: qué dice el pronóstico para el domingo

Lo anunció el SMN a través de su página web.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que rige doble alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado y domingo en Mar del Plata.

Desde la madrugada se prevén tormentas fuertes, con una temperatura mínima de 14°C y vientos del noreste entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana continuarán las tormentas, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h del cuadrante noroeste y una sensación térmica baja por la humedad y la intensidad del viento.

Hacia la tarde, las lluvias seguirán presentes con alta probabilidad de precipitaciones (40-70%) y ráfagas de hasta 59 km/h del sector oeste. La temperatura máxima apenas alcanzará los 15°C, lo que reforzará la sensación de jornada fresca.

Por la noche, el panorama no mejorará: se mantendrán los chaparrones y el viento continuará soplando del oeste, con ráfagas cercanas a los 50 km/h y temperatura en torno a los 11°C. Se recomienda precaución ante posibles anegamientos, caída de ramas y baja visibilidad en la vía pública debido a las tormentas y al viento fuerte.