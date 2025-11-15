El SMN anunció que rige un alerta amarillo por viento y tormentas para las próximas horas en Mar del Plata

Se va un sábado de calor total y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo confirmó que rige un alerta amarillo por viento y tormenta para las próximas horas en Mar del Plata y la zona.

Para la noche de este sábado, se esperan tormentas fuertes con una temperatura de alrededor de 20 grados. El viento, por su parte, soplará desde el norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la madrugada del domingo se mantendrán las tormentas fuertes y la temperatura será de alrededor de 15 grados. El viento mantendrá tanto su dirección como su velocidad, aunque con ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora.

En ese sentido, el SMN detalló que la ciudad será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y, principalmente, caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

La mañana será ventosa y llegará con un leve aumento de temperatura que llegaría a los 16 grados. El viento mantendrá su velocidad y su dirección, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. "El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h", indicaron desde el organismo.

Hacia la tarde del domingo el cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura máxima que llegará a los 18 grados. Por su parte, el viento llegará desde el sur entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Para la noche el cielo estará algo nublado con una temperatura de alrededor de 13 grados, mientras que el viento soplará desde el sur entre 13 y 22 kilómetros por hora.