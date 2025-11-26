Disfrutá de la playa: rige un alerta meteorológico para Mar del Plata

Mar del Plata vivirá una nueva jornada calurosa, en la previa de un evento de alerta amarilla por tormentas.

Este miércoles, luego de la neblina matinal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día playero, con una temperatura de 23°C, viento del norte entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado pero con una máxima prevista de 27°C, con viento del norte y con ráfagas fuertes, de 51 a 59 km/h.

Por la noche, habrá un leve descenso térmico hasta los 20°C y viento del noreste pero con ráfagas.

Mañana jueves, llega el mal tiempo pero recién por la noche: según el SMN habrá antes otro día de playa, con un termómetro que ascenderá a los 28°C. En ese punto, habrá que estar atento porque rige un alerta amarilla por tormentas por la tarde y noche.

El organismo nacional indica que para Mar del Plata, la costa de Mar Chiquita y General Alvarado, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.