"Un día de locos": las recomendaciones para este jueves de calor, alerta por tormentas y fuertes vientos

El pronóstico para este jueves fue variando en los últimos días. Si bien ya se preveía el final de la seguidilla de jornadas de calor producto del arribo de las lluvias, determinar a qué hora cae el agua era fundamental para saber hasta cuándo subirá la temperatura.

Es que, en lo que se llamaría un verdadero día marplatense, este jueves habrá calor con cielo despejado y pleno sol, luego llegarán las tormentas con lluvia y ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora. "Un día de locos", resumió a 0223 el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez.

"Nos van pasando un reporte minuto a minuto. Bajó la probabilidad de calor intenso, aunque registrará cerca de 30 grados. Cerca de las 5 de la tarde cambia rotundamente el clima, se pone ventoso y con lluvia", agregó.

La playa se podrá aprovechar hasta la tarde. Foto 0223.

¿De qué se trata el fenómeno "triple 30"?

Alfredo Rodríguez marcó la coincidencia de cifras que marcan la llegada de una tormenta. "Hoy podrían las darse condiciones que se suelen llamar "el triple 30". Son temperaturas cerca de 30 grados, velocidad del viento de 30 kilómetros y una humedad del 30%. Si se dan las tres condiciones, Mar del Plata se pone peligroso".

Precauciones y recomendaciones

Los consejos suelen repetirse en cuanto a los días de tormenta. Asegurar las macetas de los balcones, no dejar nada suelto en los patios y evitar salir a la calle salvo en casos de urgencia. Pero, en este jueves de calor, se suman las altas temperaturas.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

"Pedimos que no se hagan quemas de limpieza. No se pueden hacer normalmente, nosotros desalentamos eso, pero sabemos que pasa. Un día como hoy es el peligro más importante según nos reportan los bomberos. Tampoco hay que tirar colillas de cigarrillos y evitar cualquier cosa que propague el fuego en basurales", expresó el titular de Defensa Civil.