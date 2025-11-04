Tras el alerta en Mar del Plata, el temporal destrozó a Bolívar: volaron techos y prohibieron actividades

Un fuerte temporal sacudió en la noche del lunes a la localidad de Urdampilleta, ubicada en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, el cual generó destrozos, prohibió la actividad cotidiana y alertó a los vecinos. El fenómeno meteorológico provocó volara techos de las casas de la zona y la caída de la energía eléctrica, mientras que las autoridades informaron que las condiciones adversas continuarán durante toda la madrugada e, incluso, se extenderán durante todo el martes.

Las tormentas comenzaron a formarse alrededor de las 19 y todavía persisten, aunque con menor movimiento. Según informó TN, la caída de granizo y las potentes ráfagas de viento generaron que se corte la luz, vuelen al menos 40 techos y se cayeran árboles y antenas. Por el momento no se registraron víctimas o heridos.

Las autoridades meteorológicas aseguraron que se espera una alerta a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. En este sentido, recomendaron permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos; asegurar los objetos que puedan volarse; mantenerse alejado de los árboles y artefactos eléctricos; evitar el uso de teléfonos con cables; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y, si hay riesgo de que el agua ingrese al hogar, cortar el suministro eléctrico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Urdampilleta hay una alerta por tormentas fuertes, con vientos de aproximadamente entre 13 y 22 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. Además señaló que las condiciones adversas persistirán durante el martes: para la madrugada se prevén tormentas fuertes, con probabilidad de precipitación de entre 70% y 100%, chaparrones para la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas más leves por la noche, mientras que para el miércoles no se anticipan lluvias.

El SMN, a su vez, sostuvo que en la zona podrían aparecer intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos mientras perdure la alerta amarilla por tormentas y vientos. También indicó que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 milímetros.