Fue el mejor todo el partido y tuvo que llegar hasta los penales: Gimnasia de Mendoza ascendió a Primera División

El equipo del Ariel Broggi venció a Deportivo Madryn en los penales y ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia de Mendoza igualó 1-1 con Deportivo Madryn por la Final por el Ascenso a la Primera División pero en los penales César Rigamonti se hizo gigante y le dio la victoria a su equipo 3-0 para subir a la máxima categoría del fútbol argentino.

Durante la primera parte el conjunto mendonico anotó dos goles pero ambos terminaron siendo anulados por distintas manos.

La primera jugada del encuentro fue gol de Gimnasia pero el mismo terminó siendo anulado. Imanol González había puesto en ventaja al Lobo mendocino, pero el tanto fue invalidado por una mano previa de Muñoz.

Media hora después de la primera polémica llegó un penal que no fue cobrado por Nicolás Ramírez a favor del equipo mendocino y del mismo modo el VAR no interpretó que sea una jugada que necesitaba revisión.

A los 39 minutos el equipo de Ariel Broggi anotó por segunda vez en la tarde en los pies de Nicolás Romano pero el VAR llamó al árbitro del partido para que analice una mano previa de Servetto. Finalmente Ramírez anuló el gol y se fueron 0-0 al entretiempo.

Luego de todas las polémicas de la primera parte, a 12 minutos del final llegó el primer tanto oficial de la tarde. Nazareno Solis tiró un centro pasado al segundo palo y Silba lo conectó de cabeza para poner a Deportivo Madryn 1-0 arriba en el marcador.

Pero cuando parecía que el conjunto de Chubut se quedaba con el ascenso en el minuto 91, Lencioni pateó de afuera del área y la pelota pegó en el codo de Alejandro Gutierrez. Ramírez vio clara la acción y cobro el penal. Un minuto más tarde el propio Lencioni cruzó un gran remate de zurda y anotó el 1-1 para llevar la definición a el suplementario.

Ya en el primer tiempo extra, Gimnasia fue muy superior a su rival. El arquero de Madryn se convirtió en figura al sacar tres jugadas importantes que tuvo el equipo de Broggi para mantener al igualdad en el marcador.

El segundo tiempo extra fue muy errático por ambos bandos y de esta manera la definición se fue al punto del penal.

En la tanda de penales, Rigamonti atajó los dos primeros que pateó el conjunto de Madryn y el tercero pegó en el travesaño. Mientras que los tres penales de Gimnasia fueron adentro y el equipo de Broggi se quedó con la victoria por 3-0 para ascender a Primera División.