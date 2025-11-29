Colapinto cerró un sábado para el olvido y fue eliminado en la Q1: "Manejé mal toda la qualy"

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Qatar y largará último en la carrera principal del domingo.

En el Circuito Internacional de Lusail, las autoridades le anularon el registro de la primera vuelta al pilarense por tocar el leca y finalizó último, lugar desde donde saldrá el domingo en la carrera principal que se dará a las 13 horas. En paralelo, su compañero francés Pierre Gasly cerró una buena clasificación, llegó hasta la Q3 y largará noveno.

En tanto, la pole position fue para el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que será escoltado por su compañero británico Lando Norris. Tercero largará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

