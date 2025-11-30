Otra vez desde el pit lane: Franco Colapinto saldrá desde el box en Qatar

Al igual que en la Sprint Race de ayer, el piloto argentino saldrá desde el box y tendrá la dura tarea de recuperar puestos en un circuito casi imposible.

Tras quedar en el puesto 20 en la clasificación de ayer para la carrera de hoy, Alpine tomó la decisión de que Franco Colapinto vuelva a salir desde el pitlane ya que hicieron modificaciones en el monoplaza dentro del parque cerrado (algo no permitido que lo obliga a salir del box).

El fin de semana en Qatar para el argentino viene siendo de los peores desde que se subió al Alpine en mayo por primera vez, por lo que tanto el joven nacido en Pilar como por el equipo francés quieren que se termine la temporada cuanto antes para ya poner la cabezada en el prometedor 2026.

Aunque no para el 100% del equipo Alpine ha sido un fin de semana tan complicado, ya que Pierre Gasly se la arregló para domar el monoplaza francés y largará este mediodía desde el noveno puesto.

Cabe recordar que esta carrera podría definir el campeonato de pilotos, ya que si Lando Norris termina un puesto por delante de Max Verstappen y dos por delante de su compañero de equipo, Oscar Piastri, se consagrara como el campeón del 2025.

A partir de las 13 horas de argentina será la largada que promete llevar mucha tensión a todo el país y esperemos que no tenga el mismo tinte de emoción que tuvo la Sprint de ayer. Además Pirelli obligará a todos los equipos a parar en los boxes en dos ocasiones obligatoriamente, esto podría dar sorpresas ante un hipotético error en las paradas.