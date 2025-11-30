Primera salida radical confirmada, un ex de Montenegro a un cargo clave en el gabinete nacional y aval al concurso interrumpido

Fin de gestión en Osse y expectativa por el nuevo Directorio

Por primera vez, un documento oficial reconoció la salida de un importante funcionario radical del esquema de gestión municipal y crece la expectativa sobre el nombre que lo sucederá.

Era sabido que la gestión de Carlos Katz en Osse transitaba sus últimos días, algo que incluso había deslizado el propio referente radical. Pero esa eventualidad quedó ahora ratificada en el marco de los trámites para prorrogar la presentación del Presupuesto 2026 y el Reglamento General del Servicio Sanitario.

En su argumentación ante el Concejo Deliberante, Katz planteó aspectos similares a los formulados por Montenegro para solicitar también una prórroga hasta el 31 de diciembre, en su caso para el presupuesto de la Administración Central y Entes Descentralizados, principalmente en cuanto a la necesidad de contar con mayores datos sobre las proyecciones provinciales en materia de fondos de los distintos regímenes de coparticipación.

Sin embargo, Katz añadió un elemento extra: su discontinuidad al frente de Osse. En la nota oficial, el presidente marcó “la necesidad de que, ante el próximo vencimiento de los mandatos del actual Directorio, las nuevas autoridades tengan la oportunidad de analizar el proyecto elaborado antes de su presentación”.

Según la ordenanza que regula el funcionamiento de Osse, el Directorio tiene un mandato de tres años; sus integrantes son propuestos por el intendente y convalidados por el Concejo Deliberante, cuyos miembros se desempeñan como accionistas de la firma estatal. Azarosamente, los actuales funcionarios fueron nombrados en 2022 y sus mandatos vencen el 19 de diciembre de 2025, en el marco de una renovación del gabinete con la llegada de Agustín Neme como intendente interino y del acuerdo electoral del PRO con La Libertad Avanza. A Katz lo acompañan la también radical Cristina Coria como vicepresidenta, Díaz como director titular y José María Riciutto como síndico titular.

Las versiones indican que el Directorio de Osse es uno de los espacios que La Libertad Avanza habría acordado con Montenegro en el marco de la alianza en Mar del Plata, lo que abre interrogantes sobre el perfil que tendrá la administración de un espacio político que plantea que no deben existir las empresas públicas. En las próximas semanas, el intendente deberá elevar una nómina de candidatos que será discutida por la nueva composición del Concejo Deliberante.

Martín Ferlauto asciende a N°2 en el Ministerio de Seguridad

Mucho se habló y escribió sobre la eventual designación de Guillermo Montenegro como ministro de Javier Milei, impulsada por el buen resultado obtenido en las elecciones provinciales, donde La Libertad Avanza tuvo un flojo desempeño. Sin embargo, la posibilidad se fue diluyendo poco a poco y las diversas vacantes en el gabinete nacional se fueron completando (Seguridad y Defensa), mientras se postergaba la dimisión de Cúneo Libarona en Justicia.

Sin embargo, un nombre vinculado al gobierno de Montenegro finalmente recalará en un puesto estratégico dentro del Ministerio de Seguridad. Las versiones que surgen del seno del gobierno nacional indican que la futura ministra Alejandra Monteoliva nombrará como su segundo a Martín Ferlauto, exsecretario de Seguridad de General Pueyrredon.

Ferlauto, actual director en ese ministerio, quedará al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional, lugar que hasta ahora ocupa la propia Monteoliva, mujer estrechamente ligada a Patricia Bullrich, quien asumió como senadora nacional. La jura de Monteoliva como ministra se formalizará este martes, tras lo cual designará al equipo que la acompañará.

Ferlauto es uno de los tantos funcionarios que en su momento se incorporaron al gabinete de Montenegro pese a no tener vínculos con Mar del Plata. En un primer momento acompañó como subsecretario al entonces secretario de Seguridad, Horacio García, a quien conocía de su paso por Migraciones durante la presidencia de Mauricio Macri. Tras la renuncia de García a mediados de 2022, Montenegro lo nombró al frente de Seguridad, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2023, cuando fue reemplazado por Rodolfo Goncalves. Desde entonces, se incorporó al equipo del Ministerio de Seguridad de Bullrich.

Aval judicial a la suspensión de un concurso en un área conflictiva

La Justicia marplatense no encontró irregularidades en la suspensión de un concurso interno que se encontraba en plena ejecución para cubrir el cargo de Jefe de Departamento de Licencias de Conducir.

A comienzos de 2024, el gobierno de Montenegro había resuelto dejar sin efecto el concurso interno cuando ya se había avanzado en algunas de sus instancias, lo que generó la demanda en sede judicial de uno de los inscriptos. El agente entendía que se estaban vulnerando sus derechos al considerar que se encaminaba a ganar dicho concurso. Reclamaba que se ordenara la continuidad del trámite, además de una indemnización de 5 millones de pesos por daño moral.

Según se certificó en la causa, en junio de 2023 se llevó adelante el examen escrito, donde el demandante obtuvo el mejor puntaje, con 39,90 puntos sobre 31 posibles. Luego, los postulantes presentaron sus respectivos planes de trabajo, pero el concurso se paralizó en julio, cuando se aproximaba la instancia de la entrevista personal, quedando pendiente la última etapa de evaluación de antecedentes.

El juez Simón Isacch, del Contencioso Administrativo N°1, consideró que no se habían superado todas las instancias del concurso y que el demandante no era el único postulante con “expectativas de obtener el cargo”. Por ello, al momento de la anulación del concurso no reunía las condiciones para su designación.

Otro de los fundamentos centrales fue el reconocimiento de la potestad del Municipio para, del mismo modo que creó el cargo de Jefe de Departamento y llamó a concurso, suspender el trámite incluso en un estadio avanzado del proceso. “Si el Municipio puede crear un cargo dentro de su planta de personal, también debe poder suprimirlo (o suspender su cobertura) cuando medien razones que así lo aconsejen”, sostuvo el magistrado, en línea con la “restructuración funcional” del área que alegó la Comuna.