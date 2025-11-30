Insólito: quiso espantar a una avispa que se metió al auto y terminó volcando

Un episodio insólito sorprendió a los vecinos del barrio General Paz, en Córdoba, cuando un automovilista volcó después de intentar espantar una avispa que había ingresado a su vehículo. El conductor, al mando de un Fiat Palio, contó que el insecto se posó en el parabrisas interno y le generó una reacción inmediata. Aunque la maniobra terminó en un vuelco, el hombre resultó prácticamente ileso. Personal médico lo revisó en el lugar y confirmaron que no tenía heridas de gravedad.

Según relató, todo comenzó cuando quiso apartar al bicho y en ese movimiento dejó de mirar el camino por unos segundos. Esa distracción fue suficiente para que impactara contra un Peugeot 208 que estaba detenido sobre la calle. El choque provocó que el Palio terminara dado vuelta y quedara de costado sobre la calzada. Los vecinos se acercaron rápidamente para ayudar mientras llegaban los servicios de emergencia.

El insecto se posó sobre el coche por unos segundos.

El propio conductor describió la secuencia y aclaró que el cinturón de seguridad fue clave para evitar daños mayores. “Tenía una avispa en el parabrisas que la quise sacar, me distraje y cuando vi tenía el auto”, explicó ante los medios locales que cubrieron el siniestro. También aseguró que venía a baja velocidad, lo que contribuyó a que las consecuencias no fueran más graves. Pese al susto, pudo salir por sus propios medios del rodado volcado.

El Peugeot afectado sufrió daños menores, mientras que el Fiat Palio registró roturas importantes tras la colisión y el vuelco. Las imágenes mostraron al coche siniestrado apoyado sobre uno de sus laterales en medio de la calle. “Le pegué de ángulo; iba despacio, el daño del auto estacionado es poquito”, señaló. El episodio se viralizó rápidamente por lo increíble de la causa que desencadenó la situación.