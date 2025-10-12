Video: manejaba por la ruta con lluvia, perdió el control y terminó con el auto dado vuelta

Más allá de que el trayecto entre Mar del Plata y Batán suele ser concurrido por la conexión de las familias que trabajan y viven en uno u otro lugar, también es un camino que repite accidentes. En este caso, al parecer, por la imprudencia propia del conductor o una falla en el vehículo que giró de manera estrepitosa y causó las peores sensaciones para los bomberos que arribaron al lugar.

Tremendo accidente en la ruta 88.

Eran las 6:55 de este domingo, el Same había llegado con una ambulancia y estaba rescatando a la víctima. El hombre quedó atrapado en su Toyota Corolla, el mismo que se encontraba "boca abajo" en la banquina. Cuando pudieron retirarlo los médicos, constataron su óptimo estado de salud. Lo acompañó la suerte.

El cuartel de bomberos de Batán y la policía arribaron a la zona y decidieron cortar el carril de la carretera involucrado en el accidente. El señor, no requirió de un traslado al hospital luego del impacto.