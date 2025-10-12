"Mi persona favorita, nunca seré tan fuerte sin ti": la emocionante despedida al modelo marplatense que fue asesinado

La cantante venezolana Mariana Ávila despidió públicamente a su pareja, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, asesinado en México a los 28 años. La artista expresó su dolor en redes sociales con palabras que conmovieron a miles de seguidores: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre", escribió en su cuenta de X, junto a una foto íntima con el artista.

Horas después, Mariana volvió a compartir su tristeza con un mensaje aún más desgarrador: "No quiero estar un día más sin ti, nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor, por favor vuelve. Sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado". Las publicaciones reflejan el profundo vínculo que unía a la pareja, que mantenía una relación desde 2023.

El testimonio más reciente de Ávila apunta directamente a la desinformación que empezó a circular tras el crimen. Visiblemente afectada, la cantante aclaró cómo ocurrieron los hechos: “Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos. Íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos”, aseguró. Y cerró con un pedido contundente: “JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”.

En otro homenaje cargado de emoción, la cantante compartió un video en el que se ve a Fede hablando de su amor por México, país en el que había comenzado a construir su carrera musical: "México ha sido muy generoso con los extranjeros. Estoy agradecido por cumplir mi sueño aquí", se lo escucha decir en el clip. Mariana acompañó el video con una despedida llena de amor: "Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti".

La historia entre Fede y Mariana comenzó en 2023, cuando coincidieron en distintos proyectos artísticos. La conexión fue inmediata, según contaron en una entrevista en el programa La Caminera de Exa. “Nos entendimos desde el primer día”, recordaban sobre el inicio de una relación que rápidamente se convirtió en un gran amor.

Cómo fue el crimen

El modelo y cantante marplatense Federico Dorcaz fue asesinado el último jueves en la Ciudad de México. Según informaron medios locales, el ataque ocurrió cerca de Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y todo apuntaba a que se trató de un ataque directo. Pero la investigación también maneja la hipótesis de una resistencia durante un intento de robo.

Dorcaz, de 28 años, circulaba en su camioneta cuando fue interceptado por dos motociclistas que abrieron fuego. Intentó escapar, pero fue alcanzado por los disparos y murió en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia local investigan el hecho bajo la figura de homicidio doloso.