Afiliados de Ioma se movilizaron por recortes de prestaciones: "Hay una nueva gerenciadora que cortó todo"

Afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) en Mar del Plata realizaron una movilización en la sede local del organismo (Independencia 2742) para denunciar recortes en las prestaciones y advertir una situación particular: una nueva gerenciadora que generó un retroceso.

"Hoy tenemos un estado crítico en con un silencio cómplice, porque no hay respuesta de parte de las autoridades. Nosotros sabemos que la gerenciadora migró de Mar del Plata en cuanto a prestaciones privadas, y que se estaba instaurando el grupo Roisa como co-gerenciador y administrador de Aceapp", describió en diálogo con 0223 Adriana Santi, del grupo de "Autoconvocados".

Según la afiliada, "Aceapp deja una deuda millonaria" de la que se enteraron hace poco los usuarios de la obra social al encontrarse con clínicas que ya no los atienden.

"Muchos hospitales tienen desconfianza en tratar de establecer las prestaciones ahora que asumió esta gente de Roisa. Hoy tenemos guardias solamente en la Clínica de la Familia y el Niño, que es la que nos sigue atendiendo", reconoció la mujer.

En ese marco, lamentó que cientos de cirugías y prácticas médicas fueron canceladas en múltiples instituciones por falta de pago "que en realidad es de la co-gerenciadora". "Pasa con miles de personas, todos los días un usuario nuevo nos escribe al Instagram para contarnos que le cancelaron una operación. La gente está a la deriva. Hay cirugías que fueron programadas hace tres meses, hoy no están siendo cumplidas y tampoco están cubriendo las prótesis", subrayó Santi.

Además, insistió en que "la situación es muy compleja" y que las autoridades "no dan respuesta". "Queremos que den la cara y le cuenten a los afiliados qué es lo que está sucediendo y cómo va a seguir la situación con estos cambios porque mucha gente ya pide traslados a otras ciudades".