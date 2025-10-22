Tremendo vuelco en ruta 226 dejó a un hombre herido y movilizó un importante operativo de emergencias

Un hombre de unos 40 años resultó herido durante la mañana de este miércoles luego de protagonizar un vuelco sobre la ruta 226, a la altura del kilómetro 14, en cercanías del predio Pueblo Pampa, en dirección a Balcarce.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.40 y movilizó un importante operativo de emergencias, con la intervención de tres unidades del cuartel de bomberos, una autobomba, un móvil de auxilio y una dotación de rescate. Al llegar al lugar, los equipos constataron que el conductor ya se encontraba fuera del vehículo y estaba siendo asistido por personal del Same.

Por precaución, los bomberos procedieron al corte de los suministros del rodado para evitar riesgos de incendio. En tanto, producto del vuelco, otros tres vehículos que circulaban en la misma dirección también se vieron involucrados en el accidente, aunque sin consecuencias graves.

El conductor del Peugeot 207, identificado como el primer vehículo siniestrado, sufrió varios traumatismos y fue trasladado a un centro asistencial para su atención. Las causas del hecho son materia de investigación, aunque se presume que el pavimento húmedo y la escasa visibilidad pudieron haber influido en el siniestro.