Lunghi recibió a Scioli y aprovechó para insistir en su reclamo por la ruta 226

Scioli a su paso por Tandil en el encuentro con el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi.

En el marco de una recorrida por las principales ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires en la previa de la temporada 2026, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, visitó la ciudad de Tandil, donde fue recibido en su despacho por el intendente Miguel Ángel Lunghi. El jefe comunal radical aprovechó la visita del funcionario de Javier Milei para insistir ante el gobierno nacional por soluciones ante la problemática urbana que atraviesa la ciudad serrana en torno a la traza de la ruta 226.

Durante el encuentro, el intendente y su equipo plantearon la necesidad urgente de avanzar con mejoras integrales en el corredor urbano de la ruta, fundamental tanto para la seguridad vial de los tandilenses como para los miles de turistas que llegan cada año.

Lunghi viene desde hace años reclamando en diversas instancias y ante variados organismos por una solución integral a una ruta que se ha transformado en una barrera para el desarrollo de todos los tandilenses.

Lunghi le planteó a Scioli avanzar en el desarrollo de un polo turístico regional entre Tandil, Necochea y Mar del Plata.

Una de las últimas exposiciones del intendente tuvo lugar en el marco de la licitación lanzada por el gobierno de Milei para entregar la administración de la ruta por 20 años más, una iniciativa cuestionada en Tandil ya que no incluye ningún tipo de inversión para resolver el drama vial que se vive a diario.

En ese sentido, el intendente remarcó que, ante la reciente apertura de ofertas para la nueva concesión del corredor, es imprescindible incorporar obras clave, como ordenamiento de accesos, señalización, mantenimiento, iluminación y dispositivos que reduzcan la siniestralidad.

Además, Lunghi le informó a Scioli que el municipio intimó a la empresa concesionaria por las tareas de corte de pasto y mantenimiento general, e insistió en que Tandil merece una solución definitiva y sostenida para la situación de la ruta.