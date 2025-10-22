“Le robaron el auto a punta de pistola”: por la inseguridad, vecinos cortaron la ruta 226

Una zona rural de Mar del Plata que se caracterizaba por ser segura, dejó de serlo y en las últimas horas los vecinos dijeron “basta” y protagonizaron un inusual corte de ruta para llamar la atención de las autoridades.

Se trata de vecinos de la Gloria de la Peregrina, que en la tarde noche del martes realizaron un pacífico corte total de tránsito en la ruta 226, a la altura del kilómetro 19 y mostraron su malestar ante esta situación que de a poco –según dicen- se tornó “muy preocupante”.

El hecho que desencadenó la protesta, ocurrió este martes a las 7 de la mañana entre las calles Río Atuel y Río Ceballos, cuando un hombre que llevaba a sus nietas a la escuela, fue sorprendido por un delincuente, que a punta de pistola, lo obligó a bajarse del auto, junto a las niñas.

El auto era un Gol Trend gris, patente LBR 659, que desde hace más de 24 horas su búsqueda es difundida por las redes sociales.

El robo se sumó al que sufrió una mujer el lunes a la noche y generó que desde grupos de whatsapp vecinales organizaran una protesta, que incluyó el mencionado piquete –que duró unos pocos minutos- y luego otra manifestación en la Plaza San Carlos.

“Estamos cansados, este barrio era tranquilo, apenas algún robo en alguna casa. Pero ahora pasan estas cosas muy seguido. Hace un tiempo que se han mudado familias que vienen de otras ciudades y hay mucho malandra. Y algo de eso pasó cuando quisieron linchar a auxiliar del jardín 918 por un abuso, que no fue. El barrio cambió”, lamentó un hombre a 0223 que no quiso revelar su identidad.

A pesar de los reclamos, ninguna autoridad se acercó al lugar mientras se realizaba la protesta.