Cesó el alerta por tormenta pero rige otro por viento: alertan por ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora

Después de las lluvias del fin de semana, el viento vuelve a tomar protagonismo en el cierre del domingo y el inicio de la semana a partir de un centro de baja presión. Ante esta situación, se emitió un alerta amarillo por las fuertes ráfagas que se esperan en Mar del Plata y la zona.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área de General Pueyrredon, General Alvarado y la costa de Mar Chiquita será afectada por vientos del sector sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Si bien el organismo dejó sin efecto el alerta por tormentas que había para esta noche, emitió un nuevo alerta amarillo - en un rango que va del verde al rojo - que tendrá vigencia durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Para este lunes, el SMN anticipa una jornada con condiciones inestables durante la madrugada y cielo nublado. La temperatura rondará entre los 11 y 16 grados.