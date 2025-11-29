¿Chau alerta? Cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata
Mirá el pronóstico detallado para la jornada según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Luego de una semana de intensas lluvias, alerta por tormenta y vientos fuertes, llega una jornada mucho más apacible en Mar del plata.
De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un sábado de cielo cubierto pero con poco viento y sin lluvias.
Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con un porcentaje de precipitaciones menor al 10% y una temperatura mínima de 12 grados.
El viento estará en calma durante todo el día, proveniente del sector este, entre los 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la tarde se prevé un aumento en la temperatura que llegará a los 19 grados de máxima, mientras que hacia la noche descenderá a los 16.
Por el momento no hay indicios de lluvia ni alerta vigente, recién hasta el domingo a la tarde-noche cuando aparecen pronosticados los primeros chaparrones.
