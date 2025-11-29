¿Chau alerta? Cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata

Se espera una temperatura máxima de 19 grados. Foto: archivo 0223.

Luego de una semana de intensas lluvias, alerta por tormenta y vientos fuertes, llega una jornada mucho más apacible en Mar del plata.

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un sábado de cielo cubierto pero con poco viento y sin lluvias.

Se espera una temperatura máxima de 19 grados. Foto: archivo 0223.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con un porcentaje de precipitaciones menor al 10% y una temperatura mínima de 12 grados.

El viento estará en calma durante todo el día, proveniente del sector este, entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se prevé un aumento en la temperatura que llegará a los 19 grados de máxima, mientras que hacia la noche descenderá a los 16.

Por el momento no hay indicios de lluvia ni alerta vigente, recién hasta el domingo a la tarde-noche cuando aparecen pronosticados los primeros chaparrones.