Las lluvias no tardan en llegar: alerta amarillo para esta noche en Mar del Plata

El clima dará un giro desde el miércoles, ligeramente nublado pero con 28° de máxima.

Noviembre se despide distinto al promedio de días que tuvo en los que se pudo disfrutar de la playa. Con el correr de las horas, el domingo se fue viniendo abajo y terminará con lluvias fuertes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, el organismo emitió un alerta amarillo por lluvias para esta noche en la ciudad y detalló que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, a la vez que aclaró que no se desarta la posibilidad de tormentas.

El alerta amarillo rige tanto para esta noche como para la tarde del lunes en Mar del Plata.

De acuerdo al pronóstico, durante la tarde se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sudeste y por la noche con la misma intensidad, aunque del noreste.

A qué hora llueve en Mar del Plata

Si bien el SMN anuncia probabilidades desde la tarde, las lluvias fuertes llegarían sobre el cierre de la jornada, cuando la temperatura alcanzará la mínima de 12°.

Por su lado, la semana comenzará también con lluvias y tormentas aisladas, que se repartirán a lo largo de este lunes, con máxima de 18° y mínima de 13°. Y después de varios días frescos, diciembre pondrá primera el miércoles, cuando la temperatura alcance los 28°.