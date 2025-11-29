El SMN pronostica más calor que lo normal en la costa atlántica bonaerense este verano

El reporte trimestral del clima que elaboró el Servicio Meteorológico Nacional para este verano trae buenas noticias para aquellos que opten por la Costa Atlántica como destino para sus vacaciones: los más probable es que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal, mientras que las lluvias no superarán el promedio histórico.

El pronóstico extendido del SMS tiene validez para el lapso entre diciembre y el fin de febrero, por lo que coincide casi exactamente con la temporada de verano.

Este verano no habrá precipitaciones por fuera de los niveles habituales.

El dato respecto de la temperatura en las ciudades de la Costa atlántica bonaerense marca una probabilidad de entre el 40 y el 45% de que se den valores por encima del promedio.

Se trata de la categoría más baja de la anomalía por exceso de temperatura luego del rango de normalidad. A esa le siguen tres categorías por encima con porcentajes que van escalando un cinco por ciento cada vez para llegar al techo probabilístico mayor a un 55 por ciento de que las condiciones se ubiquen efectivamente por fuera de lo habitual.

En cuanto a las lluvias, lo que se espera para la zona de la Costa Atlántica es que no haya precipitaciones por fuera de los niveles habituales. Es decir, el acumulado para cada uno de esos meses de la temporada alta debería situarse algo por encima de los 100 milímetros.