Se largó y rige un alerta amarillo en Mar del Plata: ¿puede caer granizo este domingo?

El fin de semana largo mostró todos los climas que puede ofrecer Mar del Plata: de un viernes de playa, a una mañana de sábado templada que terminó la jornada con abrupto descenso de la temperatura y neblinas. Sumado a este domingo que ven, lluvioso y con viento fuerte. ¿Cómo seguirá el clima en La Feliz?

Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un alerta amarillo por la lluvia. Aunque advirtió en la jornada de ayer por el viento, la mayor preocupación es la acumulación de agua, ya que la probabilidad de que sigan las precipitaciones no cesan hasta mañana, lunes. Si que descienden de un 90% a un 50% en la noche, pero con chaparrones que podrían continuar.

Piden tomar precauciones para circular. Foto archivo.

La temperatura que supo tocar un máximo de 27° el viernes, hoy no pasará de 15. El viento, si bien no tendrá ráfagas superiores a los 55 kilómetros por hora, impactará debido a su rotación. De llegar predominantemente desde el noroeste en los últimos días, pasará al sureste enfriando el ambiente. Una jornada de domingo para resguardarse en los hogares y tomar los recaudos del caso.