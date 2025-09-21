Encontraron muerto al jubilado que llevaba cuatro días desaparecido: hay una pareja de policías detenida

La ciudad bonaerense de Zárate permanece conmocionada por el hallazgo sin vida de Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años que había sido visto por última vez el pasado jueves 17 de septiembre en su domicilio. Después de cuatro días de búsqueda, el cuerpo del hombre fue hallado en un campo en las afueras de la ciudad, cerca de la ruta 9. Ahora se investiga las circunstancias de la muerte y si fue asesinado.

Familiares y vecinos habían impulsado una intensa búsqueda que dio un giro con la detención de tres personas, entre ellas un agente municipal y una oficial de la Policía bonaerense.

La investigación está a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas) y caratulada como “averiguación de paradero”.

Previo al hallazgo del cadáver, los efectivos incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestaron a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, esta última oficial del Comando de Patrullas de Campana.

El tercer detenido es un civil de nacionalidad peruana -Néstor Irvin Matencio Limache- que también vive en Campana y está acusado de participar en la privación de la libertad, al tiempo que fue quien puso el Ford Focus, uno de los dos automóviles secuestrados en la causa.

Desde el organismo emitieron un comunicado en el que aclararon que el trabajador ingresó en mayo de 2024 “tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”. Además, subrayaron que nunca había sido sancionado por mal desempeño.

Fuentes de la investigación confirmaron que Moreno fue captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa de De Francesco en los momentos cercanos a la desaparición.

Los pesquisas no descartan un móvil económico detrás del caso, aunque la causa se mantiene bajo estricta reserva judicial.