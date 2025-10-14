Vuelve al Mundial tras 16 años: de la sanción de FIFA al milagro en las Eliminatorias

Tenía la clasificación en sus manos, perdió puntos por una sanción de FIFA y, pese a todo, terminó asegurando su regreso a una Copa del Mundo.

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 van llegando a su fin y África no fue la excepción. Este martes se cerró la acción en el continente con una historia que pocos imaginaban: Sudáfrica, que había sido sancionada por FIFA hace apenas unos días, logró revertir la situación y se aseguró un lugar en la próxima Copa del Mundo. Una clasificación que tiene todos los condimentos de una película deportiva.

El conjunto africano, recordado por haber organizado el Mundial 2010, vio peligrar su sueño por un error administrativo. Los Bafana Bafana fueron sancionados por la mala inclusión de un futbolista en el duelo ante Lesoto, correspondiente a la doble fecha de septiembre. Teboho Mokoena, jugador de Mamelodi Sundowns, debía cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, pero fue alineado de todos modos en el 3-0 frente a Lesoto.

Cuando la irregularidad llegó a manos de la FIFA, la entidad actuó sin contemplaciones: le quitó los puntos a Sudáfrica y dio por ganado el partido a Lesoto por 3-0. De esa manera, el combinado sudafricano perdió tres unidades vitales y seis goles en la diferencia general, complicando sus posibilidades de clasificación a falta de una sola jornada.

A pesar del golpe, el equipo dirigido por Hugo Broos no bajó los brazos. Sudáfrica enfrentó a Ruanda en la última fecha con la obligación de ganar y esperar un tropiezo de Benin, su rival directo. Cumplieron con creces: golearon 3-0 a los ruandeses, y la derrota de Benin 0-4 ante Nigeria les dio el boleto directo al Mundial 2026. El milagro se consumó: de la sanción al festejo, en apenas una semana.

El Mundial 2026 será el cuarto en la historia de Sudáfrica, que no participaba desde la edición 2010, cuando fue anfitrión. En aquella oportunidad, los Bafana Bafana sumaron cuatro puntos en la Fase de Grupos, mismos que en Corea-Japón 2002, pero no les alcanzó para avanzar. Su debut mundialista había sido en Francia 1998, donde tampoco lograron victorias, con dos empates y una derrota.

Con esta clasificación, Sudáfrica buscará hacer historia y superar por primera vez la etapa inicial del torneo. Tras 16 años de ausencia, el país vuelve a soñar con su selección en la cita más importante del fútbol, demostrando que, incluso después de una sanción y un golpe inesperado, el espíritu deportivo puede más que cualquier castigo.