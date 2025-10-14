Quiso robar una rueda de auxilio y lo retuvo la víctima tras una pelea

Un llamado al 911 permitió aprehender el martes por la tarde a un hombre de 27 años que intentó robar la rueda de auxilio de un auto estacionado en inmediaciones de las calles 3 de Febrero y Santiago del Estero luego de que lo redujera la propia víctima tras una pelea.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó al lugar y aprehendió al sujeto que minutos antes, empleando un inhibidor que no fue secuestrado y con un auto de apoyo, sustrajo la rueda de auxilio del baúl de un Fiat Cronos de una empresa de seguridad.

El sujeto fue trasladado a la comisaría primera donde confirmaron que registraba un par de contravenciones y una causa penal por averiguación de ilícito.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.