Atrapan a "roba ruedas" que escaparon en un auto con pedido de secuestro

El aviso que un ocasional transeúnte le dio a personal policial permitió aprehender a dos hombres de 32 años que sustrajeron la rueda de auxilio de una camioneta y que intentaron escapar a bordo de un auto que registra un pedido de secuestro activo.

El hecho denunciado ocurrió en la esquina de 3 de Febrero y España mientras que los "robar ruedas" fueron interceptados en Olazabal y la vía cuando circulaban a bordo de un VW Gol.

En su poder hallaron una rueda completa rodado 18, marca Pirelli Scorpions, una tijera corta perno, un mango de fuerza con dado, tres extensores para criquet de rueda de auxilio de camioneta y una llave para tornillos de rueda.

Tras confirmar que el rodado en el que se desplazaban había sido robado la semana pasada en jurisdicción de la comisaría tercera, al conductor del auto también le formaron una causa por encubrimiento.

En el marco de una causa por robo en grado de tentativa, ambos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberán declarar ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.