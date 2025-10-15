Asesinaron de un tiro a un hombre durante un conflicto familiar: discutían por una casa

Un hombre de 48 años fue asesinado de un disparo durante la tarde de este miércoles en la vía pública en el barrio Bernardino Rivadavia. Según trascendió, el episodio se produjo durante un conflicto familiar.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrido en San Lorenzo al 7100 estaría vinculado a problemas que una familia mantenía por una casa, y no se descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas entre allegados.

Tras hallarlo ensangrentado en la calle, la Policía trasladó a la víctima hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en un patrullero. Fue personal de la comisaría duodécima el que aprehendió a dos sujetos de 22 y 25 años (un sobrino del fallecido y su cuñado) y secuestró un auto VW Gol vinculado al hecho. Fuentes consultadas indicaron que la víctima no tenía antecedentes penales.

Personal del Same trabajaba en el lugar junto a efectivos policiales, a la espera de la intervención de la fiscalía de turno y de los peritos de Policía Científica para determinar las circunstancias del crimen.

La fiscal Romina Díaz dispuso la aprehensión de los imputados, la notificación de formación de causa por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y que los mismos sean alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.