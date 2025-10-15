La radio está de luto: murió una histórica locutora de Radio 10 a sus 52 años

El mundo del periodismo y la radio atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de María Eugenia Karall, reconocida locutora de Radio 10, quien falleció el último martes a los 52 años. Su partida generó una fuerte conmoción entre colegas, oyentes y amigos que la despidieron con mensajes cargados de afecto y admiración.

Desde la emisora donde desarrolló gran parte de su carrera, difundieron un sentido comunicado: “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”.

A lo largo del día, diferentes figuras del medio expresaron su pesar. Débora D’Amato la recordó como una “gran profesional y amada persona”, mientras que Teté Coustarot destacó el “recuerdo amoroso” que deja. También Jorge Rial lamentó la noticia y escribió: “Gran persona. La vamos a extrañar”.

Durante la emisión de Argenzuela, el periodista Mauro Federico la despidió en vivo, con una reflexión que conmovió a los oyentes: “Era una bella persona y una excelente profesional. Tener a alguien como Eugenia al lado te daba tranquilidad; si te mancabas, si la voz te fallaba, ella siempre estaba ahí. Era una mina con valores, con ideas y con un compromiso enorme con su trabajo”.

Karall se ganó el respeto y el cariño de generaciones de colegas por su voz inconfundible, su calidez y su compromiso. Su legado trasciende los micrófonos: es la huella de una profesional que convirtió cada jornada de radio en un acto de entrega y pasión.