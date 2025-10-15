El dólar se recalentó en una jornada clave: así cerraron las cotizaciones este miércoles 15 de octubre
El mercado cambiario cerró al alza en una jornada volátil y luego de que Scott Bessent confirmara que Estados Unidos compró nuevamente pesos en el mercado local este miércoles.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial extendió el alza previa este miércoles, haciendo caso omiso a la confirmación de Scott Bessent sobre una nueva intervención en el mercado y la posibilidad de que el salvataje alcance los u$s40.000 millones.
Si bien había cedido hasta los $1.360 en medio de la fuerte volatilidad tras los dichos del secretario del Tesoro de EEUU, la divisa se recalentó en el cierre de la rueda y subió a $1.380.
De la misma forma, el billete minorista, que había superado los $1.400 para la venta en el Banco Nación, finalmente cerró en $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta. El promedio de las entidades financieras que releva el BCRA se ubicó en $1.408.
Por su parte, el dólar blue subió $30 este miércoles 15 de octubre y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 5,1%.
El dólar MEP opera a $1.442,01 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,5%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.459,02 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,7%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.449,56.
