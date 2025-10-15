El dólar se recalentó en una jornada clave: así cerraron las cotizaciones este miércoles 15 de octubre

El dólar oficial extendió el alza previa este miércoles, haciendo caso omiso a la confirmación de Scott Bessent sobre una nueva intervención en el mercado y la posibilidad de que el salvataje alcance los u$s40.000 millones.

Si bien había cedido hasta los $1.360 en medio de la fuerte volatilidad tras los dichos del secretario del Tesoro de EEUU, la divisa se recalentó en el cierre de la rueda y subió a $1.380.

De la misma forma, el billete minorista, que había superado los $1.400 para la venta en el Banco Nación, finalmente cerró en $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta. El promedio de las entidades financieras que releva el BCRA se ubicó en $1.408.

El dólar blue subió $30 este miércoles.

Por su parte, el dólar blue subió $30 este miércoles 15 de octubre y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 5,1%.

El dólar MEP opera a $1.442,01 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,5%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.459,02 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.449,56.