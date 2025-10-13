El dólar oficial sufrió la mayor caída diaria desde mayo y perforó los $1.400: a cuánto cerró este lunes 13 de octubre

Después de las compra de pesos por parte del Tesoro de Estados Unidos a última hora del jueves, el dólar oficial volvió a caer este lunes 13 de octubre. El tipo de cambio mayorista bajó 5% hasta los $1.349.

En el mercado mayorista, que sirve de referencia para el resto de las operaciones, el dólar se negoció a $1.349, en lo que fue la caída más importante para un día de operaciones desde el 7 de mayo pasado, $71 por debajo del cierre del jueves pasado.

En tanto, en las pizarras del Banco Nación (BNA), el billete minorista cedió a $1.325 para la compra y $1.375 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 4,9%.

El dólar MEP opera a $1.405,67 y la brecha con el dólar oficial está en el 5%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.427,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.781,00. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,42.