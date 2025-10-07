Tensión en los mercados: cómo cerró el dólar este martes 7 de octubre

El dólar mayorista operó en torno a los $1.430 para la venta este martes 7 de octubre. Así, este martes, el volumen ascendió hasta los u$s588 millones en el segmento mayorista del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El dólar blue opera a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,7%. El Tesoro volvió a salir a defender el techo de la banda "intra diaria" del dólar mayorista, que actualmente cotiza a $1.430.

El dólar oficial opera a $1.407,66 para la compra y a $1.460,20 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra) este viernes. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

El dólar MEP opera a $1525,46 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,8%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,78 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.504.