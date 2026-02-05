Una obra clave: Edea repotenció la Estación Transformadora Mar del Plata

Se trata de una obra estratégica que fortalece el sistema eléctrico de la ciudad.

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, EDEA, finalizó la repotenciación de la Estación Transformadora Mar del Plata, ubicada en la intersección de la Av. Carlos Gardel y la calle San Salvador.

Se trata de una obra estratégica que fortalece el sistema eléctrico de la ciudad y alrededores.

Los trabajos consistieron en la instalación de un nuevo transformador de 40 megavoltio-amperio (MVA), que cuenta con el doble de potencia que el equipo reemplazado, contribuyendo a la confiabilidad y robustez de la red de alta tensión.

Además, la nueva unidad está habilitada para funcionar en paralelo con otro transformador de la Estación, incrementando de esta manera la capacidad de maniobra y la potencia disponible.

Para su puesta en marcha se requirió un importante despliegue de infraestructura, que incluyó modificaciones civiles para el montaje de los equipos y el tendido de cables subterráneos hasta la sala de celdas.

Con la concreción de este proyecto, cuya inversión ascendió a 1,5 millones de dólares, EDEA logra una mejora directa en la calidad y continuidad del suministro, permitiendo acompañar con mayor disponibilidad de energía el crecimiento de la demanda local.