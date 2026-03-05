Espejismo o realidad: Colapinto cerró la primera práctica P16

El argentino completó la primera práctica libre de la temporada en un puesto que tal vez no se esperaba.

Luego de una pretemporada muy esperanzadora con los resultados conseguidos por Alpine, comenzó la temporada oficial de la Fórmula 1 y se disputó la Práctica Libre 1 en la que Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 con un 1:23.325 a 3.058 de Charles Leclerc que fue el mejor de la sesión.

El argentino estuvo durante la primera media hora entre los mejores tiempos pero luego no consiguió bajar la diferencia de menos de dos segundos y se dedicó a probar ritmo de carrera con el tanque lleno de nafta.

La práctica la lideró Ferrari con Leclerc y Hamilton. Luego siguieron Max Verstappen y Isaac Hadjar. Mientras que el mejor del resto fue el debutante Arvid Lindblad.

A partir de las 2 am se disputará la Práctica Libre 2 en la que Franco Colapinto buscará mejor su perfomance pensando en la clasificación del día de mañana y en la carrera de la noche del sábado.