A días de cumplirse 50 años del golpe genocida, presentan “Hebe y la fábrica de sombreros” en Mar del Plata

A pocos días de cumplirse el 50° aniversario del último golpe genocida en Argentina y en el marco de las actividades alusivas que están desarrollandose en todo el país, se presentará en Mar del Plata el libro “Hebe y la fábrica de sombreros” de Demetrio Iramain.

"Hebe, junto a las Madres, convirtió el dolor en organización y la memoria en lucha. En tiempos en que se relativizan derechos y se intenta despolitizar la memoria, su claridad y su determinación siguen siendo nuestra guía", invita la convocatoria y sintetiza: "Un libro para volver a escuchar esa voz que incomodó al poder y que todavía interpela nuestro presente".

El autor paticipará de la presentación del libro en la sede de la Filial Mar del Plata de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Sarmiento 2670, el próximo viernes a las 18 horas.

Acompañará a Demetrio Iramain en la presentación la Madre de Plaza de Mayo, Irene Molinari.