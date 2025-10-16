Atroz: violó a una adolescente de 16 años y grabó todos los abusos en su celular

Un hombre que había sido denunciado por violar a una joven de 16 años fue detenido en las últimas horas en el sur del conurbano bonaerense. Al mismo tiempo, el sujeto está acusado de filmar los abusos sufridos por la adolescente. El sospechoso, de 26 años, resultó apresado al ser interceptado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 500, casi en el cruce con Díaz Vélez.

Por lo pronto, al aprehendido se le incautó un teléfono celular. Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos: las tareas investigativas comenzaron a raíz de una denuncia, radicada por familiares de la víctima, la cual sostiene que el hecho se produjo en una vivienda situada en la avenida de los Padres.

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría abusado de la menor en esa casa y además habría grabado las agresiones sexuales. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los peritos analizan el celular secuestrado para determinar si existen más víctimas o material de difusión ilegal.

También se evalúa si el acusado actuó solo o con posibles cómplices, aunque todo parece indicar que no hubo participación de terceras personas. El Ministerio Público ordenó medidas complementarias, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el resguardo psicológico de la adolescente, que permanece bajo asistencia profesional y acompañamiento de su entorno.