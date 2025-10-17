Viernes fresco para chomba: qué dice el pronóstico y cómo estará el Día de la Madre en Mar del Plata

Fresco pero soleado: el pronóstico para este viernes en Mar del Plata.

El veranito que nos regaló el tiempo promediando la semana es historia y este viernes Mar del Plata amaneció soleada pero con bajas temperaturas, que lentamente irán en ascenso.

El último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un viernes soleado a parcialmente nublado, con vientos moderados del este, rotando al sudeste por la noche. La máxima será de 18 grados.

El sábado como el domingo tendrán algo en común, que serán heladas mañanas con temperaturas que como mucho, llegarán a los 9 grados. Y no habrá precipitaciones.

Pero por la tarde, serán días diferentes: mientras que el sábado el viento del este hará que la máxima apenas sea de 16 grados, el domingo tendrá viento del norte, que promete al menos, una máxima que por la tarde alcance los 20 grados Celsius.