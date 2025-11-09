¿Llega el calor?: el clima para este lunes en Mar del Plata

Después de un domingo en el que la temperatura alcanzó -por fin- los 20°, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con temperaturas agradables para Mar del Plata. La primera jornada con algo de calorcito será este lunes, pero el termómetro irá subiendo con el correr de los días.

En principio, para el lunes el organismo anunció una máxima de 24° y una mínima de 10°, con el cielo despejado por la mañana y nublado a la tarde y la noche, y sin precipitaciones a la vista.

En cuanto al viento, durante las primeras horas soplará suave desde el sector sudoeste, por la tarde alcanzará una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h) del este, y culmirá el día con la misma intensidad, aunque proveniente del noreste.

Además, la ciudad tendrá una linda noche, con 15°, y un martes todavía mejor, con máxima de 25° pero tormentas por la tarde y noche. Sin embargo, ello no hará que el clima decaiga, ya que se prevé un viernes con 29° y un sábado con 30°, de acuerdo al SMN.