SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Clima en Mar del Plata

¿Llega el calor?: el clima para este lunes en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio un pronóstico alentador, tanto para este lunes como para la semana en la ciudad. Noviembre parece arrancar de una vez por todas.

Para esta semana, anunciaron dos días con máximas de 30° en Mar del Plata.

9 de Noviembre de 2025 18:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

Después de un domingo en el que la temperatura alcanzó -por fin- los 20°, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con temperaturas agradables para Mar del Plata. La primera jornada con algo de calorcito será este lunes, pero el termómetro irá subiendo con el correr de los días.

En principio, para el lunes el organismo anunció una máxima de 24° y una mínima de 10°, con el cielo despejado por la mañana y nublado a la tarde y la noche, y sin precipitaciones a la vista.

En cuanto al viento, durante las primeras horas soplará suave desde el sector sudoeste, por la tarde alcanzará una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h) del este, y culmirá el día con la misma intensidad, aunque proveniente del noreste.

Además, la ciudad tendrá una linda noche, con 15°, y un martes todavía mejor, con máxima de 25° pero tormentas por la tarde y noche. Sin embargo, ello no hará que el clima decaiga, ya que se prevé un viernes con 29° y un sábado con 30°, de acuerdo al SMN.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar