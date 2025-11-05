Mañana fresca y nublada: cómo sigue el clima este miércoles en Mar del Plata
El pronóstico para las próximas 24 horas del Servicio Meteorológico para la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata comenzó este miércoles 5 de noviembre con un cielo algo nublado y el pronóstico no es muy auspiciante para el resto de la jornada.
El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 8, indica que la temperatura es de 10.6°C, vientos del sur a 13 km/h, la humedad es del 68%, la presión atmosférica alcanza los 1020 hectopascales y la visibilidad es de 10 kilómetros.
Durante la mañana y la tarde se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a los 15°C, mientras que hacia la noche descenderá hasta los 10°C.
El viento soplará con intensidad moderada, con ráfagas del sudeste que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.
Según el pronóstico extendido del SMN, los próximos días mostrarán un paulatino ascenso de las máximas, que llegarán a 22°C el domingo y 24°C el lunes. Hasta el momento, no se esperan lluvias en el resto de la semana.
