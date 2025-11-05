Mañana fresca y nublada: cómo sigue el clima este miércoles en Mar del Plata

Mar del Plata comenzó este miércoles 5 de noviembre con un cielo algo nublado y el pronóstico no es muy auspiciante para el resto de la jornada.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 8, indica que la temperatura es de 10.6°C, vientos del sur a 13 km/h, la humedad es del 68%, la presión atmosférica alcanza los 1020 hectopascales y la visibilidad es de 10 kilómetros.

Durante la mañana y la tarde se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a los 15°C, mientras que hacia la noche descenderá hasta los 10°C.

El viento soplará con intensidad moderada, con ráfagas del sudeste que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

Según el pronóstico extendido del SMN, los próximos días mostrarán un paulatino ascenso de las máximas, que llegarán a 22°C el domingo y 24°C el lunes. Hasta el momento, no se esperan lluvias en el resto de la semana.