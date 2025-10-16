Baja la temperatura pero hay novedades para el Día de la Madre: el pronóstico extendido para Mar del Plata

La rotación del viento generó cambios en las condiciones del tiempo. Foto archivo.

Luego de los 25 grados que alcanzó a marcar el termómetro ayer, cambió la dirección del viento, pasó una fugaz tormenta –que incluyó una breve alerta a corto plazo cerca de la medianoche- y este jueves no habrá un día de verano.

Según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de la inestabilidad y las tormentas, se espera un jueves templado, con una temperatura que oscilará entre los 12 a los 21 grados.

El cielo estará mayormente nublado, mejorando por la tarde.

La velocidad del viento -del sur- será moderado pero provocará para el viernes y sábado, un notable descenso de la máxima, que apenas promediará los 16 grados.

El Día de la Madre, estará bueno: el SMN prevé una máxima que puede trepar a los 20 grados Celsius por la tarde, con un cielo parcialmente nublado.