Baja la temperatura pero hay novedades para el Día de la Madre: el pronóstico extendido para Mar del Plata
La rotación del viento generó cambios en las condiciones del tiempo. Conocé cómo estará el tiempo desde este jueves al domingo.
Luego de los 25 grados que alcanzó a marcar el termómetro ayer, cambió la dirección del viento, pasó una fugaz tormenta –que incluyó una breve alerta a corto plazo cerca de la medianoche- y este jueves no habrá un día de verano.
Según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de la inestabilidad y las tormentas, se espera un jueves templado, con una temperatura que oscilará entre los 12 a los 21 grados.
El cielo estará mayormente nublado, mejorando por la tarde.
La velocidad del viento -del sur- será moderado pero provocará para el viernes y sábado, un notable descenso de la máxima, que apenas promediará los 16 grados.
El Día de la Madre, estará bueno: el SMN prevé una máxima que puede trepar a los 20 grados Celsius por la tarde, con un cielo parcialmente nublado.
