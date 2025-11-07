Viernes con aumento de la temperatura: cómo estará el fin de semana en Mar del Plata

El viernes la jornada se presenta con condiciones estables y todo sugiere –más allá de la nubosidad- que no se esperan lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas frescas que oscilarán entre los 10 y 11°C. Por la tarde habrá un leve ascenso térmico que llevará la máxima a unos 16°C, acompañada por vientos moderados del norte y noreste, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, con una temperatura que descenderá hasta los 13°C. La probabilidad de lluvias se mantiene baja a nula durante toda la jornada.

El viento del sector noreste será el predominante durante gran parte del día.

El sábado, con el comienzo del fin de semana, el clima estará algo cambiante en Mar del Plata: será estable en las primeras horas, pero con un incremento de la nubosidad y la posibilidad –mínima- de algunos chaparrones hacia la tarde. La temperatura máxima rondará los 17°C, y el viento soplará del sur con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que se mantendrán frescas, entre los 10 y 11°C, y vientos leves a moderados del norte, que luego rotarán al sur.

Para la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero con baja probabilidad de lluvias (0-10%), y el viento volverá a orientarse hacia el norte, con intensidad leve. La temperatura descenderá hasta los 14°C.

El domingo será el mejor día del finde. El pronóstico del SMN anticipa un domingo mayormente despejado y sin lluvias, aunque con vientos moderados a fuertes del noroeste y oeste.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura mínima de 11°C. Los vientos soplarán del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde y la noche, se mantendrá el buen tiempo, con cielo parcialmente despejado y una temperatura máxima cercana a los 20°C. El viento será del oeste, moderado, aunque con algunas ráfagas ocasionales. No se esperan lluvias.