Noviembre arranca con todo: pronostican un finde casi veraniego en Mar del Plata pero con algunas lluvias

Se mantiene el buen tiempo y llega un fin de semana casi veraniego en Mar del Plata.

Octubre se despide con una tarde primaveral en Mar del Plata y un fin de semana que promete –para el team verano- el uso de mallas y ojotas aunque habrá momentos no del todo óptimos, según sugiere el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes 31 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada templada y sin lluvias, ideal para disfrutar de la playa o algún parque. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 14°C y viento del noroeste –de 23 a 31 km/h- con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

Hacia la tarde, el ambiente se mantendrá mayormente nublado, con el termómetro en 23°C y sin lluvias.

Ya por la noche, el cielo seguirá con nubosidad variable y la temperatura descenderá a 17°C, con viento leve a moderado del mismo sector.

El sábado 1 de noviembre tendrá momentos de mal tiempo: solo durante la madrugada, el SMN anticipa la posibilidad de leves chaparrones y con algo de inestabilidad al amanecer, pero mejora rápido y a la mañana ya estará algo despejado y sin lluvias.

La jornada se presentará parcialmente nublada, con una máxima de 24°C y viento del oeste y noroeste, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, el cielo estará ligeramente nublado y el viento rotará al sur, con una mínima estimada en 11°C.

El domingo 2 de noviembre mantendrá las buenas condiciones del tiempo: el SMN prevé una jornada parcialmente nublada, con mínima de 12°C y máxima de 21°C.

El viento soplará del noroeste por la mañana, rotando al noreste por la tarde, y no se esperan lluvias.