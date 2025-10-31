Noviembre arranca con todo: pronostican un finde casi veraniego en Mar del Plata pero con algunas lluvias
El último reporte del Servicio Meteorológico trae algunos cambios. ¿Tenías planes? Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Octubre se despide con una tarde primaveral en Mar del Plata y un fin de semana que promete –para el team verano- el uso de mallas y ojotas aunque habrá momentos no del todo óptimos, según sugiere el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este viernes 31 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada templada y sin lluvias, ideal para disfrutar de la playa o algún parque. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 14°C y viento del noroeste –de 23 a 31 km/h- con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.
Hacia la tarde, el ambiente se mantendrá mayormente nublado, con el termómetro en 23°C y sin lluvias.
Ya por la noche, el cielo seguirá con nubosidad variable y la temperatura descenderá a 17°C, con viento leve a moderado del mismo sector.
El sábado 1 de noviembre tendrá momentos de mal tiempo: solo durante la madrugada, el SMN anticipa la posibilidad de leves chaparrones y con algo de inestabilidad al amanecer, pero mejora rápido y a la mañana ya estará algo despejado y sin lluvias.
La jornada se presentará parcialmente nublada, con una máxima de 24°C y viento del oeste y noroeste, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, el cielo estará ligeramente nublado y el viento rotará al sur, con una mínima estimada en 11°C.
El domingo 2 de noviembre mantendrá las buenas condiciones del tiempo: el SMN prevé una jornada parcialmente nublada, con mínima de 12°C y máxima de 21°C.
El viento soplará del noroeste por la mañana, rotando al noreste por la tarde, y no se esperan lluvias.
Leé también
Temas
Lo más
leído