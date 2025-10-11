Cómo ahorrar hasta un 35% en carnicerías con Cuenta DNI este sábado
Este sábado 11 de octubre puede aprovecharse una nueva promoción de la app del Banco Provincia. Los detalles.
Vuelve uno de los descuentos más esperados por todos los bonaerenses cada sábado: el 35% de reintegro en carnicerías, pescaderías y granjas con Cuenta DNI.
Para impulsar las compras en pequeños comercios y carnicerías de barrio, la app del Banco Provincia volvió este octubre de 2025 con uno de los beneficios más buscados.
Para aliviar el bolsillo de los consumidores a la hora de adquirir productos frescos, la plataforma trajo una nueva jornadas de ahorro en este décimo mes del año. Durante este sábado 11 de octubre, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.
El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona por jornada, que se alcanza con consumos de $17.000.
Recordá que la promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales Posnet o PayWay. De esta manera, no rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025
- Especial Día de la Madre: obtené 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía. El tope de reintegro es de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: accedé a 20% de descuento todos los viernes. El tope de reintegro es de $4.000 por jornada, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: accedé a un 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
