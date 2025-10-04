Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: cuál es el tope de reintegro en octubre

Cuenta DNI confirmó que durante octubre va a volver a estar vigente el beneficio en carnicerías y pescaderías, aunque con algunos cambios.

Cuenta DNI confirmó cuáles serán los beneficios y descuentos que van a poder aprovechar sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires durante octubre de 2025.

Entre los numerosos descuentos confirmados en los diferentes días de la semana y en una gran variedad de los rubros de comercios adheridos, se conocieron importantes novedades para los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia.

Uno de esos cambios es en los días de vigencia del descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que se podrá aprovechar nuevamente durante este mes, pero esta vez será durante un solo fin de semana, el sábado 11 de octubre.

Se trata de un 35% de descuento, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.120 en consumos, que este sábado 4 de octubre no estará vigente, por lo que habrá que esperar una semana más para aprovecharlo en comercios de esos tres rubros adheridos a Cuenta DNI.

Todos los descuentos de octubre de Cuenta DNI

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.



Todos los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Algunas de las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 3, Super Cano, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII).

Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.