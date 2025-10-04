Cuenta DNI sumó para hoy un descuento especial en Supermercados sin tope de reintegro

Cuenta DNI sumó descuentos en varias cadenas de supermercados para ahorrar en octubre con la billetera virtual del Banco Provincia, de lunes a sábados.

Cuenta DNI ofrece durante todo el mes de octubre 2025 descuentos y beneficios con los que se podrá ahorrar usando la billetera virtual del Banco Provincia en importantes cadenas de supermercados de toda la provincia de Buenos Aires.

En tiempos donde cada peso cuenta, las promociones de Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de millones de bonaerenses. La billetera digital gratuita de Banco Provincia ofrece beneficios concretos en rubros esenciales como el supermercado, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 20%, en muchos casos sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

En octubre, hay descuentos desde minimarkets a grandes mayoristas para que el ahorro se aproveche al máximo durante casi todos los días de la semana, ya que habrá beneficios de lunes a sábados.

Uno de ellos sumó días de vigencia y durante octubre se podrá utilizar tanto en la semana como los sábados y domingos. Se trata de un beneficio en locales de la cadena de supermercados Toledo, que tendrá un descuento del 20% que estará vigente todos los miércoles, sábados y domingos de octubre, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Todos los descuentos de octubre de Cuenta DNI

Especial Día de la Madre : 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Todos los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Día : 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Algunas de las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 3, Super Cano, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII).

15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Algunas de las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 3, Super Cano, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII). Toledo : 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.