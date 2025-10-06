Cuenta DNI de octubre: vuelve hoy el descuento especial del 50% sin tope de reintegro

El beneficio podrá ser usado dos veces por semana durante todo el mes para ahorrar pagando con la billetera virtual.

Cuenta DNI ofrece durante todo el mes de octubre 2025 una serie de descuentos y beneficios que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios. Y uno de ellos es un descuento que seguirá vigente todas las semanas para poder ser utilizado en octubre.

Es un beneficio especial del 50% en cines, que se hace efectivo en el momento y es sin tope de reintegro. El descuento estará vigente todos los lunes y martes hasta el fin de este mes, por lo que este lunes 6 y martes 7 de octubre llegará la primera oportunidad para aprovecharlo.

Los cines que están adheridos al beneficio en nuestra ciudad son las salas del Paseo Aldrey (Alberti 2115), el Ambassador (Córdoba 1673), Cinemacenter Diagonal (Diag. Pueyrredón 3058 - Paseo Diagonal) y los cines de Los Gallegos Shopping (Rivadavia 3050 - 2ª Piso).

También estará vigente en cines de otras tres ciudades de la provincia de Buenos Aires: Cinemacenter Bahía Blanca (Av. Sarmiento 2153 - Bahía Blanca Plaza Shopping), Cinemacenter Florencio Varela (Av. San Martín 554 - Centro Comercial Carrefour) y Cinemacenter Tandil (Panamá 351 - Centro Comercial Carrefour).

Todos los descuentos de octubre de Cuenta DNI

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Todos los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Algunas de las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 3, Super Cano, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII).