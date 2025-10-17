A las piñas y patadas contra la directora: la escuela del barrio Autódromo emitió un comunicado

Después del grave caso de violencia de una alumna de primaria que golpeó a su directora, la escuela del barrio Autódromo de Mar del Plata emitió un comunicado sobre la situación que denunció su propia comunidad educativa.

A través de un breve mensaje por redes sociales, desde el establecimiento indicaron que el equipo de conducción de la Escuela Primaria N°63 viene "trabajando activamente con el equipo de inspectores, la jefatura distrital y estructuras territoriales de la modalidad de psicología en la situación mencionada, en el marco de los distintos roles, políticas de cuidado y conforme a las normativas vigentes".

"Las acciones desarrolladas apuntan al fortalecimiento de la escuela como territorio de paz, de enseñanza y de cuidado, aspectos fundamentales e irrenunciables en nuestras escuelas", agregaron.

Tal como se informó, la directora a cargo de la institución, Cecilia Bonillo, fue agredida por la menor, una estudiante de primaria, y como consecuencias sufrió traumatismo de cráneo y debió ser hospitalizada.

De acuerdo a lo que denunciaron desde la comunidad, la menor en cuestión sufre constantes ataque de ira y no tiene ningún tipo de contención psiquiátrica. "Ya había lesionado a otras docentes en otras oportunidades", aseguraron.