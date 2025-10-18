El automóvil fue abandonado en el medio de la calle por los delincuentes.

Una curiosa escena se dio anoche en pleno centro, cuando delincuentes que intentaban llevarse un vehículo lo abandonaron en el medio de la calle y, en la huida, dejaron olvidado un objeto personal.

El hecho ocurrió pasadas las 22.30 en Entre Ríos entre Alberti y Rawson, donde los sujetos forzaron un automóvil y trataron de llevárselo. Luego de chocar contra un segundo rodado y, al ser advertidos por la Policía, decidieron abandonar el coche en plena vía pública.

Interrumpiendo el paso del tránsito de forma parcial, el auto quedó sobre Entre Ríos y los delincuentes huyeron a pie. En el apuro, dejaron abandonada una zapatilla casi sobre el cordón. "Acá está la zapatilla de los cenicientos", relató una vecina en un video que envió a 0223.

Video: intentaron robar un auto, lo abandonaron en el medio de la calle y se olvidaron un objeto muy personal

Allí se puede observar el calzado que pertenece a los delincuentes junto con el Renault Clío que fue afectado por el choque, cuyos dueños aparecieron más tarde para hacer la denuncia en la Comisaría 2°.

Sin embargo, los titulares del coche robado aún no se dieron a conocer y, según los vecinos, la zapatilla sigue depositada sobre la calle sin ser reclamada.