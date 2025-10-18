Pidieron elevar a juicio la causa del sujeto que violó, embarazó e hizo dar a luz a su hija adolescente

La contundencia de la prueba generada cunado los estudios de ADN confirmaran que la beba que tuvo una adolescente en 2023 fue producto de los abusos cometidos por su padre le permitió al fiscal Carlos Russo solicitar la elevación de la causa a juicio apenas tres semanas después de la detención.

Fuentes judiciales aseguraron a este medio que el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 pidió al mismo tiempo el dictado de la prisión preventiva para A.M.C. –sus datos completos no se dan a conocer para evitar identificar a la víctima- y la elevación de la causa a juicio. “Ambas medidas deben ser resueltas por el Juez de Garantías Gabriel Bombini”, aseguraron.

El imputado se negó a declarar en Tribunales.

En su única presentación en Tribunales, el imputado se entrevistó con un abogado particular y no quiso dar su versión de los hechos. Luego de ese trámite y antes del traslado al complejo penitenciario de Batán, ese defensor renunció y se hizo el traslado de las actuaciones a la defensa Oficial.

Tal como adelantó en exclusiva 0223, la denuncia por los aberrantes hechos cometidos entre 2019 y 2022 –cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años- se radicó el año pasado en la UFI N°7 y avanzó definitivamente con los resultados del estudio de ADN que confirmaron la paternidad del imputado de la beba nacida en 2023.

Durante la investigación se comprobó que uno de los abusos ocurrió en este ciudad y el resto en un domicilio del hombre en Balcarce y en diferentes sectores rurales que el sujeto visitaba de manera reiterada.

Fiscal Carlos Russo.

Cuando el informe de ADN confirmó una probabilidad mayor al 99,999999 por ciento de que el padre de la víctima es también el padre de la beba, los investigadores pidieron la detención del sujeto. Tras el aval de la Justicia, la medida se hizo efectiva en calle 17 y 20 de la ciudad de Balcarce por parte del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata.

El sujeto, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en perjuicio de un descendiente, aguardará detenido la resolución judicial.