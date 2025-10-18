Cómo aprovechar los descuentos para este sábado y las promociones del Día de la Madre con Cuenta DNI
Tené en cuenta estos beneficios para gastar menos y disfrutar de los descuentos que ofrece el Banco Provincia.
Cuenta DNI, la app más utilizada por los bonaerenses, lanzó una serie de promociones para aprovechar el sábado y domingo, junto a otros beneficios de la entidad bancaria para el Día de la Madre.
El Banco Provincia lanzó una promoción especial por el Día de la Madre, que ofrece un 30% de descuento en una extensa red de bares, restaurantes y cafés adheridos. La iniciativa busca estimular el consumo familiar en una fecha significativa para el sector gastronómico, brindando a los bonaerenses la posibilidad de agasajar a las madres con un beneficio económico. La promoción estará disponible durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre.
El beneficio se aplica en locales gastronómicos de toda la provincia de Buenos Aires y contempla un tope de reintegro de $8.000 por transacción. Este límite busca optimizar el impacto de la medida sobre el presupuesto familiar, asegurando que el descuento se refleje de manera inmediata al momento del pago. Así, miles de familias bonaerenses podrán disfrutar de una experiencia gastronómica sin un gasto elevado.
Con esta propuesta, el Banco Provincia cumple una doble función: fomenta el consumo en una fecha de fuerte componente afectivo y, al mismo tiempo, actúa como un mecanismo de alivio financiero para sus clientes. El porcentaje de descuento y el tope establecido garantizan que el beneficio sea tangible para los usuarios que decidan aprovechar la promoción durante el fin de semana festivo.
Además, este fin de semana se suman descuentos exclusivos con la app para sábado y domingo:
- Changomás: 20 % de descuento todos los jueves, viernes y sábados. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto
- Supermercado Toledo: 20 % de rebaja los miércoles, sábados y domingos. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
- Universidades: Los comercios adheridos ofrecen un 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana por persona.
- Ferias y mercados bonaerenses: durante todos los días del mes, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de ahorro. Este beneficio está pensado para compras de alimentos frescos y productos regionales. El tope de devolución es de $6.000 por semana y por persona.
- Cuotas sin interés: todos los días, en comercios adheridos 3 cuotas sin interés. Adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios de los rubros Alimentos, Carnicerías, granjas y pescaderías y Grandes cadenas de supermercados. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
