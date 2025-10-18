Este fin de semana habrá descuentos especiales con Cuenta DNI en toda la ciudad.

Cuenta DNI, la app más utilizada por los bonaerenses, lanzó una serie de promociones para aprovechar el sábado y domingo, junto a otros beneficios de la entidad bancaria para el Día de la Madre.

El Banco Provincia lanzó una promoción especial por el Día de la Madre, que ofrece un 30% de descuento en una extensa red de bares, restaurantes y cafés adheridos. La iniciativa busca estimular el consumo familiar en una fecha significativa para el sector gastronómico, brindando a los bonaerenses la posibilidad de agasajar a las madres con un beneficio económico. La promoción estará disponible durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre.

La lista de beneficios para aprovechar con Cuenta DNI este sábado.

El beneficio se aplica en locales gastronómicos de toda la provincia de Buenos Aires y contempla un tope de reintegro de $8.000 por transacción. Este límite busca optimizar el impacto de la medida sobre el presupuesto familiar, asegurando que el descuento se refleje de manera inmediata al momento del pago. Así, miles de familias bonaerenses podrán disfrutar de una experiencia gastronómica sin un gasto elevado.

Con esta propuesta, el Banco Provincia cumple una doble función: fomenta el consumo en una fecha de fuerte componente afectivo y, al mismo tiempo, actúa como un mecanismo de alivio financiero para sus clientes. El porcentaje de descuento y el tope establecido garantizan que el beneficio sea tangible para los usuarios que decidan aprovechar la promoción durante el fin de semana festivo.

Cómo aprovechar los descuentos para este sábado y las promociones del Día de la Madre con Cuenta DNI

Además, este fin de semana se suman descuentos exclusivos con la app para sábado y domingo: